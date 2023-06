Francia: Macron, ‘vicino a quanti sono rimasti colpiti dall’esplosione a Parigi’

MeteoWeb

Parigi, 21 giu. (Adnkronos) – “Voglio rivolgere un pensiero per quanti sono rimasti colpiti dall’esplosione avvenuta poche ore fa a Parigi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron durante un evento organizzato per la Fête de la Musique all’Eliseo, parlando dell’esplosione che ha colpito il 5° arrondissement di Parigi.

“Voglio avere una parola per tutte le vittime e le famiglie che stanno vivendo nell’angoscia proprio in questo momento di grande difficoltà, in un momento in cui il bilancio non è ancora definitivo”, ha aggiunto ha aggiunto il capo dello Stato, ringraziando i soccorsi che si sono mobilitati. ? Celebrando la musica, abbiamo anche un pensiero per loro”, ha detto Macron.