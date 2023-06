Governo: Ronzulli, ‘noi saldamente in campo, mai in dubbio sostegno ad esecutivo’

MeteoWeb

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – ?Siamo saldamente in campo per tradurre in realtà il testamento politico di Berlusconi?. Così la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli in un?intervista a Libero. ?Forza Italia era la sua creatura, lo scrigno prezioso la cui ricchezza sono le battaglie condotte in questi 29 anni ? sottolinea – Come ha detto sua figlia Marina, era una delle maggiori realizzazioni del presidente. Se non continuassimo nel solco che ha tracciato lui, se ammainassimo la bandiera degli ideali che lo hanno spinto a scendere in campo per il bene del Paese, non onoreremmo la sua memoria e non onoreremmo i milioni di italiani che in questi anni non hanno mai fatto mancare il loro sostegno?.

?Sono stati mesi non facili, anche a causa della salute del presidente che andava gradualmente peggiorando – ricorda Ronzulli – Certo, mai avrei potuto immaginare un decorso così veloce e drammatico. Molto si è scritto, molto è stato detto, troppo si è esagerato, fantasticato e amplificato, su vicende e atteggiamenti sicuramente figli del momento particolare che si stava vivendo. E qualcuno ha cavalcato quell’onda a uso e consumo personale. La cosa migliore da fare ora è archiviare e mettersi tutto alle spalle, aprendo una pagina nuova, perché il migliore insegnamento che abbiamo ricevuto dal presidente Berlusconi è l’importanza dell’armonia?.

Quanto al sostegno al governo, la capogruppo di Forza Italia in Senato sottolinea che ?non c’è stata, tanto per ribadirlo, non c’è e non ci sarà mai una linea antigovernativa, perché il governo è anche Forza Italia?.