Governo: Tajani, ‘detto a Musk Italia ottimo paese per investire’

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Lo abbiamo incontrato io e la presidente del Consiglio, è un grande imprenditore americano ed è sempre importante parlare. Con me ha parlato di cybersecurity, automotive e politica internazionale, per capire le sue idee e le visioni di politiche industriali di vari paesi. Abbiamo parlato di Twitter, di limitazione alla libertà di stampa. Io gli ho detto che l’Italia è un ottimo paese in cui fare investimenti”. Così il vicepremier e ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani, in conferenza stampa a Palazzo Chigi risponde a una domanda sull’incontro con Elon Musk oggi a Palazzo Chigi.