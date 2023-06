Imprese: Gerardini (Assolombarda), ‘Pnrr occasione unica pmi diventare grandi’

MeteoWeb

Milano, 28 giu. (Adnkronos) – “Alla luce della difficile congiuntura economica, occorre sostenere con più vigore l?opera delle piccole e medie imprese in vista delle prossime sfide significative che le attendono. Dal canto loro, le pmi e, più in generale, le imprese sono, oggi, chiamate a stroncare potenziali spirali negative che conducono, inevitabilmente, alla decrescita. Ma non solo: devono continuare ad operare investimenti per cogliere le opportunità offerte dalla ‘twin transition’, cioè dalla transizione ecologica e digitale, e dalla terza transizione che, invece, ha a che fare con la rigenerazione delle competenze”. Lo ha dichiarato il vicepresidente con delega al Credito e alla Finanza e presidente Piccola industria di Assolombarda, Paolo Gerardini, in occasione della presentazione, a Palazzo Lombardia, del Rapporto regionale pmi promosso da Confindustria e Cerved.

Secondo una ricerca curata da Assolombarda in collaborazione con Aldai-Federmanager, Fondirigenti ed École, la crescita delle pmi è, oggi, rallentata da alcune criticità: solo 3 pmi su 5 dispongono, ad esempio, di competenze manageriali adeguate e appena il 9% un buon livello di abilità digitali: “Investire nello sviluppo delle competenze manageriali risulta, in tal senso, un fattore strategico per la competitività -afferma Gerardini-. In quest?ottica, le opportunità legate al Pnrr devono essere considerate, da chi fa impresa, un volano per lo sviluppo e una occasione per consentire ai più piccoli di diventare grandi e di operare, con maggiore forza, sui mercati globali”.

E “per sostenere questo percorso -conclude- dobbiamo dare vita a una nuova grande alleanza tra pubblico e privato utile per innescare e lo sviluppo dell?impresa e con esso la crescita del Paese”.