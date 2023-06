India, ponte in costruzione sul Gange: crollato per la 2ª volta | VIDEO

MeteoWeb

Un ponte in costruzione in India, nello Stato di Bihar, è crollato ieri nel fiume Gange, per la 2ª volta: lo riportano i media internazionali, che hanno diffuso un video fornito dal politico Shehzad Jai Hind del partito nazionalista Bharatiya Janata al governo. Il ponte – l’Aguwani-Sultanganj – doveva essere completato a novembre di quest’anno. L’incidente ha subito scatenato polemiche sulla corruzione e il malgoverno in India.

Il funzionario Amit Malviya ha subito chiesto le dimissioni dei funzionari del Bihar, compreso il primo ministro Nitish Kumar: “Nel 2015, Nitish Kumar ha inaugurato questo ponte, che doveva essere completato entro il 2020. Questo ponte è caduto per la seconda volta. Nitish Kumar e (il vice primo ministro) Tejashwi Yadav si dimetteranno immediatamente, prendendo atto di questo incidente? Così facendo, sia lo zio che il nipote possono dare l’esempio al Paese“.