Iveco: Tanzi lascia entro settembre, avviata ricerca nuovo Cfo

Torino, 28 giu. -(Adnkronos) – Iveco Group annuncia che Francesco Tanzi, “dopo aver contribuito in maniera significativa nel suo ruolo di Chief Financial Officer alla riuscita dello spin-off e al primo anno di Iveco Group come azienda indipendente, assumerà un nuovo incarico in un altro settore industriale entro la fine del terzo trimestre di quest’anno”.

“Il processo di ricerca per identificare la persona che succederà a Tanzi è già iniziato, con la prospettiva di assegnare l’incarico entro la fine di questo periodo transitorio” continua la nota del gruppo.

Il Ceo Gerrit Marx ha sottolineato il contributo di Tanzi ? sin dalla creazione di Iveco Group come azienda indipendente, periodo durante il quale abbiamo impresso un deciso impulso nell’esecuzione dei nostri piani per il futuro?.