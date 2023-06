MeteoWeb

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “L?amara vicenda di Simone Uggetti, completamente assolto, ci racconta almeno due cose. La prima, la conosciamo da decenni ed è urgente:in Italia la giustizia non funziona. La seconda si chiama M5S, le sue posizioni giustizialiste sono indigesti per qualsiasi alleanza”. Lo scrive sui social il presidente di Liberali Democratici Europei (Lde) Andrea Marcucci, ex parlamentare Pd.