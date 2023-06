Maltempo: Musumeci, ‘a Figliuolo 5 anni, ma spero tempi minori per ricostruzione’

MeteoWeb

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – Da norme, al generale Francesco Paolo Figliuolo viene assegnata una nomina a commissario per la ricostruzione di 5 anni, “ma è chiaro che ci auguriamo che i tempi previsti siano bruciati, neutralizzati da un efficacia tale” e da “un gioco di squadra” supportate dalla “forza di volontà che l’Emilia Romagna ha già dimostrato”. Lo dice il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

“Il generale Figliuolo – illustra il ministro – gode della fiducia del governo e lavorerà comunque con il supporto dei presidenti delle 3 regioni coinvolte e con uno staff che gli consentirà di poter lavorare secondo le esigenze di priorità che saranno determinate. Gli auguriamo buon lavoro e l’atto sarà formalizzato quasi certamente la prossima settimana”.