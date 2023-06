Maltempo: Ricci, ‘troppi ritardi, mancano risorse vere e commissario’

MeteoWeb

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – ?Il governo sull?emergenza alluvione è stato reattivo, Meloni è andata sul territorio, bene la risposta immediata. Ma ora ci sono due problemi enormi: le risorse stanziate sono pochissime, sono in gran parte sgravi, pagamenti ritardati; i soldi veri sono pochi mentre qui servono risorse per i danni, per risarcire famiglie, aziende e comuni”. Così Matteo Ricci, coordinatore dei sindaci del Pd e sindaco di Pesaro, a Tagadà su La7.

“Poi manca il commissario. Non può essere una vicenda politica, questa del commissario; occorre subito una persona che accentri su di sé le questioni, con regole semplificate. È passato quasi un mese sul fatto che non deve essere il presidente della Regione Emilia Romagna. E chi deve essere, se non chi conosce bene il territorio? Bisogna che mettano le risorse e definiscano presto il commissario?.