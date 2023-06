Maltempo: Serracchiani, ‘su commissario destra sorda a richieste per Bonaccini’

MeteoWeb

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Le parole del viceministro Bignami strappano definitivamente il velo dell?ipocrisia. Il governo, sordo alle richieste che arrivano dagli amministratori, dai sindacati, dalle imprese dell?Emilia Romagna non intende nominare Stefano Bonaccini commissario per la ricostruzione. Non è vero che manchi la stima dei danni che, secondo i dati della Regione, ammonta a circa 9 miliardi. Sono evidenti le ragioni politiche della mancata nomina. Ancora una volta la destra fa prevalere l?interesse di partito e la voglia di poltrone rispetto all?interesse generale”. Così Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Pd