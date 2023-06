Maltempo: voli in ritardo, passeggeri accampati nel terminal

MeteoWeb

Poco meno di 500 passeggeri con biglietti per voli verso Marsiglia, Parigi, Malta e Bucarest acquistati dalla compagnia Ryanair e in partenza ieri sera dallo scalo Antonio Canova, di Treviso, hanno dovuto attendere fino a questa mattina per imbarcarsi a causa di una serie di dirottamenti di aeromobili in arrivo indotti dal maltempo. Vettori diretti a Treviso, infatti, sono stati dirottati a Verona e l’impossibilità di utilizzare la pista trevigiana dopo le 23 per evitare il disturbo acustico ai densi nuclei abitati dell’area ha costretto la compagnia a rinviare a oggi le partenze fatte ritardare ieri a causa delle condizioni meteo avverse.

Ulteriori complicazioni si sono avute però nel rintracciare camere in strutture alberghiere della zona, circostanza che ha costretto i responsabili di Ryanair a collocare viaggiatori anche in hotel di Mestre e di Padova. A questo si è sommata la indisponibilità di taxi per tali città, con la conseguente scelta di vari passeggeri di trascorrere la notte in aeroporto.