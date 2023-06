MeteoWeb

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – ?Il governo sta ritardando la nomina del commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna esclusivamente per meglio valutare e inseguire i propri interessi e affari. Questa destra si era già dimostrata corporativa, ma esserlo anche sulla tragedia dell?alluvione è ignobile?. Lo scrive su twitter il deputato del Pd, Alessandro Zan.