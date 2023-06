Mantova: violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico, arrestato 28enne

MeteoWeb

Milano, 15 giu. (Adnkronos) – Nella mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di San Giorgio Bigarello, nel mantovano, hanno arrestato un ragazzo di 28 anni, residente a Mantova, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso 12 giugno dalla procura presso la Corte d’appello di Brescia.

L?uomo era stato condannato con una sentenza del 15 settembre 2022, divenuta definitiva lo scorso 6 giugno, alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione, oltre ad una multa di 15mila euro, per reati di violenza sessuale aggravata, produzione e detenzione di materiale pornografico minorile, commessi tra febbraio ed ottobre 2020. Con la stessa sentenza, all?uomo sono state applicate anche le misure di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, del divieto di svolgere lavori che prevedono contatto con minori e l?obbligo di informare gli organi di pubblica sicurezza su residenza e spostamenti, da eseguire per un anno al termine dell?espiazione della pena principale.

Dopo la notifica del provvedimento, al termine delle formalità di rito, i carabinieri hanno condotto il 28enne al carcere di Mantova.