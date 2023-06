MeteoWeb

Roma, 28 giu (Adnkronos) – “Sul Mes la destra è in totale confusione. Divisa al proprio interno, continua a spostare la palla in avanti. Lo ha fatto anche oggi durante le comunicazioni della Premier sul Consiglio Ue. Basta propaganda: è in gioco l?interesse nazionale e la credibilità dell?Italia in Europa?. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Silvia Roggiani.