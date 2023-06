Meteo: in Lombardia cielo soleggiato ma venti forti da nord, temperature oltre i 30 gradi

MeteoWeb

Milano, 22 giu. (Adnkronos) – In Lombardia un robusto anticiclone proteso dal Nord Africa lascerà spazio al passaggio di una rapida perturbazione atlantica, che tra la tarda serata e la prossima nottata apporterà temporali, anche forti, su parte delle Alpi. Domani, ad un cielo in prevalenza soleggiato, si affiancheranno venti forti da nord sulle Alpi e a tratti sulla pianura; le temperature, seppur in calo, rimarranno su valori diffusamente oltre i 30 gradi. Queste le indicazioni contenute nel bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Il weekend trascorrerà all’insegna del sole e delle temperature estive per una nuova rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo Occidentale. La nuova settimana si aprirà ancora con tempo buono e in prevalenza soleggiato, una maggiore variabilità e qualche pioggia, possibile per martedì 27.