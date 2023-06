Milano: a Citylife Fondazione Fiera Milano con Fiat 2800 Torpedo special saluta 1000 miglia

MeteoWeb

Milano, 15 giu. (Adnkronos) – Ci sarà anche la Fiat 2800 Torpedo special del 1938 di Fondazione Fiera Milano ad accogliere la carovana della 1000Miglia che venerdì 16 giugno, dalle 17.30, approderà sotto i grattacieli di CityLife, a Milano. È la prima volta che la 1000Miglia non solo arriverà in piazza Duomo, ma si fermerà facendo tappa nel capoluogo lombardo fino al giorno dopo. Dal cuore di Milano le vetture proseguiranno la loro marcia fino a CityLife, dove rimarranno esposte in quello che sarà un vero e proprio museo a cielo aperto.

Si tratta di una delle iniziative realizzate in occasione dei festeggiamenti per i 120 anni di Automobile Club Milano; dal 15 al 17 giugno la metropoli milanese sarà infatti teatro di diversi eventi celebrativi. La Torpedo 2800 farà bella mostra di sé in Piazza Tre Torri, in uno spazio dedicato.

La vettura venne prodotta dalla Fiat dal 1938 al 1944. Cinque vetture furono costruite in versione torpedo 6 posti, vennero immatricolate dal ministero dell’Interno e divennero l’auto di rappresentanza di molte autorità e dei primi presidenti della Repubblica. L?auto è una vera special: dopo la fine della guerra, la Fiat, che aveva ancora alcuni telai della 2800 in azienda, decise di far allestire tre torpedo con una livrea più moderna, affidandole alla carrozzeria torinese Ellena che cambiò completamente la vettura rispetto all?originale. Nel 1948 vennero così immatricolati tre mezzi unici, adibiti a funzioni di rappresentanza. Uno di questi venne poi acquistato dall?Ente Fiera Milano e utilizzata per accompagnare alla Fiera Campionaria capi di Stato, ministri e personalità.