Milano: Comune e comando provinciale Gdf insieme per tutelare fondi Pnrr

Milano, 28 giu. (Adnkronos) – Il Comune di Milano e il comando provinciale della guardia di finanza di Milano hanno sottoscritto, oggi, un protocollo di intesa a salvaguardia delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), del piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell?Unione europea.

L?accordo, firmato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dal comandante provinciale della guardia di finanza di Milano, Gen. B. Francesco Mazzotta, ha lo scopo di instaurare una reciproca collaborazione ed operare sinergicamente per garantire l?uso lecito delle risorse destinate al Comune di Milano, per realizzare azioni e interventi previsti dalle missioni del Pnrr.

Nel dettaglio il Comune si impegna, per il prossimo triennio, a fornire alla guardia di finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e unionale, input informativi qualificati sulla ricorrenza di possibili irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in qualità di soggetto attuatore dei progetti, e a mettere a disposizione del Corpo dati ed informazioni utili a prevenire o reprimere ogni condotta illecita lesiva dell?interesse pubblico.

L?intesa prevede, inoltre, lo sviluppo di iniziative di carattere formativo per i dipendenti del Comune e per i militari del Corpo allo scopo di affinare, in chiave sinergica, le procedure di scambio informativo, garantendone tempestività ed efficacia.

Come sottolineato dal generale di brigata Francesco Mazzotta, comandante provinciale della guardia di finanza di Milano, “nel sistema di governance del Pnrr, la guardia di finanza, in virtù del ruolo affidatole, è chiamata ad intervenire prontamente, anche a fianco dei soggetti attuatori, al fine di approfondire ogni elemento indicativo di possibili sistemi di frode, in special modo se articolati e complessi, per scongiurarne la realizzazione e neutralizzarne gli effetti. In tale contesto, il comando provinciale Milano, che è da tempo impegnato a garantire, anche attraverso l?impiego delle migliori professionalità a disposizione, un concreto ed effettivo presidio di legalità, ha da subito accolto favorevolmente l?intenzione del Comune di Milano di stipulare un accordo di collaborazione che individua modalità condivise di coordinamento e scambio di informazioni”.

“Il protocollo sottoscritto oggi -ha commentato il sindaco Sala- è uno strumento innovativo che, grazie al flusso di informazioni diretto alla guardia di finanza, permetterà di rafforzare il sistema dei controlli del Comune sul Pnrr, così da accelerare le opere e rendere più efficace ed efficiente l?azione dell?Amministrazione in questo ambito. Ringrazio il comando provinciale Milano per aver condiviso con noi, con questo protocollo, l?impegno a prevenire i fenomeni di corruzione su una partita così rilevante per lo sviluppo della città, del nostro territorio e del Paese come quella costituita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: la legalità è l?unica via che abbiamo per conciliare sviluppo, equità e giustizia, è la sola strada da percorrere per tutelare imprese, professionisti, cittadini e cittadine che lavorano nel rispetto delle regole”.