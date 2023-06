Milano Pride: Zamperini (Fdi), ‘non confondere capricci con diritti civili’

MeteoWeb

Milano, 6 giu.(Adnkronos) – “Il Consiglio regionale della Lombardia ha fatto bene a respingere la mozione presentata dal gruppo Patto civico che chiedeva la presenza istituzionale al Milano Pride”. Lo afferma Giacomo Zamperini, Consigliere regionale di Fratelli d?Italia, referente dell?associazione Pro Vita e Famiglia, commentando la bocciatura, oggi in Consiglio regionale, della mozione che chiedeva la partecipazione ufficiale di Regione Lombardia al Milano Pride 2023.

“Concedere un patrocinio o presenziare istituzionalmente ad una manifestazione -sottolinea Zamperini- significa anche condividerne le finalità e gli intenti. Se, quindi, ci si limitasse alla richiesta di maggiori tutele ed al contrasto delle discriminazioni, saremmo tutti assieme in piazza. Siccome, invece, si rivendicano posizioni divisive, con un vero e proprio documento politico che contiene richieste di intervento legislativo, come sull?utero in affitto e le adozioni delle coppie gay, spesso attraverso l?utilizzo anche di immagini blasfeme, volgari, offensive, violente e di dubbio gusto, non ci è proprio possibile sostenere manifestazioni di questo genere”.

“Noi -conclude- non vogliamo contrapporre i diritti degli omosessuali ai diritti degli eterosessuali: per noi esistono soltanto diritti delle persone, senza alcuna distinzione. Ma troppo spesso, l?orgoglio trascende in prepotenza ed i capricci vengono confusi con i diritti civili”.