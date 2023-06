Milano: sabato all’Idroscalo ‘Mi familia latina en Milan’, giornata di interscambio culturale

MeteoWeb

Milano, 21 giu. (Adnkronos) – Sabato 24 giugno, all’Idroscalo di Milano, si terrà ‘Mi familia latina en Milan’, una giornata dedicata a tutte le famiglie della Città metropolitana di Milano, per condividere insieme momenti di divertimento responsabile, di reciproca conoscenza e di interscambio culturale, all?insegna del rispetto delle regole della vita democratica e della sicurezza comunitaria. L’iniziativa è promossa dal gruppo consolare dell’America Latina e dei Caraibi nel Nord Italia e dall’associazione 2nove9, con l’obiettivo principale di sensibilizzare la comunità italiana e quella latino-americana che risiede sul territorio sui temi dell’educazione civica, della sicurezza stradale e della corretta fruizione degli spazi pubblici.

L’evento è organizzato nel contesto del protocollo d’intesa firmato il 14 ottobre 2022 tra la prefettura di Milano, il gruppo consolare, il Comune di Milano, la Città Metropolitana di Milano, le forze dell’ordine, l’Ats e l’associazione 2NOVE9, al fine di valorizzare tematiche, iniziative e spazi di interazione e fruttuoso dialogo tra le comunità, quale condizione essenziale per la pacifica convivenza sul territorio ed per un reciproco arricchimento culturale e relazionale.

La manifestazione, in programma dalle 11 alle 17, sarà inaugurata con una cerimonia ufficiale che includerà il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali e di quelle diplomatiche dell’America Latina nel Nord Italia.

All’evento saranno presenti gruppi folkloristici dell’America Latina che si esibiranno con danze tradizionali, mettendo in scena i colori e la musica della propria terra per far conoscere la ricchezza delle diverse tradizioni latino-americane e caraibiche. Inoltre numerose attività sportive per famiglie e bambini, come lo spazio dedicato al basket con la partecipazione di giocatori diversamente abili e attività di rugby supportate dall’Associazione Rugby Milano, nonché con l?intervento di altre associazioni sportive, inclusa Inter-Campus Milano.

Verrà anche allestita un’area dedicata ai temi della sicurezza e della prevenzione dei fenomeni di illegalità, in collaborazione con le forze dell?ordine e con le principali istituzioni partner, che forniranno informazioni e strumenti di approfondimento ai visitatori. Saranno presenti anche parchi tematici con percorsi educativi sulla sicurezza stradale e altre attività coinvolgenti per le famiglie e i bambini.

Nello spazio espositivo, le istituzioni latino-americane presenteranno i propri servizi a beneficio della comunità, mentre gli espositori offriranno una varietà di prodotti eno-gastronomici e artigianali tipici delle tradizioni e culture latino-americane. Infine saranno presenti stand informativi sulle istituzioni e servizi offerti, una mostra fotografica, esibizioni musicali e folkloristiche, nonché la consegna di riconoscimenti e ringraziamenti generali.