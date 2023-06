Milano: The Sound of Colors – Beatrice Quinta, ‘Essere qui fondamentale, molto da fare contro discriminazioni’

MeteoWeb

Milano, 22 giu. (Adnkronos) – ?Essere qui non è solo importante ma è fondamentale: c?è ancora tanta strada da fare e credo sia arrivato il momento di indossare i nostri tacchi a spillo e percorrere i chilometri che ancora mancano per cancellare definitivamente le discriminazioni. Puntiamo ad un?avanguardia che ancora vediamo assai lontana?. Queste le parole della cantante pop palermitana scoperta dal talent show X Factor nell?edizione 2022, Beatrice Quinta, a margine dell?evento ?The Sound of Colors?, una rassegna artistica e musicale promossa da Serravalle Designer Outlet e McArthurGlen, realizzata in partnership con Milano Pride e con il patrocinio del Comune di Milano.

Per l?occasione il parco Ravizza di Milano, già oggetto dell?attenzione del Gruppo McArthurGlen con la riqualificazione dell?area dedicata all?attività sportiva, si tinge dei colori dell?arcobaleno e, oltre alla performance della cantante e musicista, ha visto la partecipazione di artisti di rilievo nazionale ed internazionale, come il rapper e cantautore milanese Dargen D?Amico, il duo di DJ Polly & Pamy e il corpo di ballo diretto da La B. Fujiko, performer e fondatrice di BBallroom.

?È un onore far parte di questa serata – aggiunge l?artista, già madrina del Pride di Palermo – perché penso che ci sia bisogno che sempre più persone, anche nel panorama musicale, si schierino contro le discriminazioni. Solo così, uniti e con iniziative bellissime come quella di stasera, possiamo promuovere il futuro?.