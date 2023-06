Nato: Francia si oppone all’apertura dell’ufficio di collegamento in Giappone

MeteoWeb

Parigi, 7 giu. (Adnkronos) – La Francia non è entusiasta della proposta della Nato di aprire un ufficio di collegamento in Giappone. Lo scrive il Guardian, citando un funzionario del governo francese che ha parlato in condizione di anonimato pochi giorni dopo che il presidente francese Emmanuel Macron aveva dichiarato che la decisione sarebbe un “grosso errore”. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg aveva annunciato che l’Organizzazione avrebbe aperto un ufficio a Tokyo, il primo in Asia, in risposta alla crescente sfida posta da Cina e Russia.

La crescente cooperazione militare tra Pechino e Mosca nell’Asia-Pacifico è stata sottolineata ieri con le forze armate russe e cinesi che hanno condotto pattugliamenti congiunti sul Mar del Giappone e sul Mar Cinese Orientale, spingendo la Corea del Sud e il Giappone ad allertare gli aerei da combattimento.

“‘Nato’ sta per ‘nord Atlantico’ – ha spiegato il funzionario – e sia l’articolo V che l’articolo VI limitano chiaramente il campo di applicazione al nord Atlantico. Non esiste un ufficio di collegamento Nato in nessun paese della regione. Se la Nato ha bisogno di avere consapevolezza della situazione nella regione, può utilizzare le ambasciate designate come punto di contatto?.