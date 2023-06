Pd: Alfieri, ‘Schlein ha fatto un errore ma nessuna scissione’

MeteoWeb

Roma, 20 giu (Adnkronos) – “”Hic manebimus’, ovvero: qui rimaniamo perché il Pd lo abbiamo fondato e lavoreremo sempre per evitare scissioni”. Lo dice Alessandro Alfieri, senatore del Pd e reponsabile Riforme, al Corriere della sera.

“Su questo dobbiamo lavorare tutti insieme così come dobbiamo trovare punti della nostra agenda politica su cui fare battaglia insieme a tutti i soggetti dell?opposizione che vogliono costruire l?alternativa al governo della Meloni”, spiega l’esponente di Base riformista. Anche il Movimento Cinque Stelle? “Certo” e “Carlo Calenda ha proposto di lavorare insieme su salario minimo e transizione ecologica. Partiamo da quello”.

Alfieri parla anche della manifestazione del M5s cui ha portato il suo saluto la Schlein: “È stato sbagliato esporre la nostra segretaria alle contraddizioni di quella piazza. Non ci sarei andato. Mi sarei limitato alla delegazione che era stata decisa”.