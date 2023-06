Pd: Calenda, ‘Schlein solo evocativa, sono due mesi che ho mandato proposte ma niente’

MeteoWeb

Roma, 4 giu (Adnkronos) – “Schlein parla solo di cose evocative, come il green. Sono due mesi che ho mandato a Schlein proposte sul reddito minimo contrattuale, che non è il Reddito di cittadinanza, e per mettere 10 miliardi sull’azzeramento delle liste di attesa nella Sanità. Le abbiamo mandate anche al governo, dal governo qualcuno risponde, dall’altro lato non c’è niente”. Lo ha detto Carlo Calenda a Mezz’ora in più.