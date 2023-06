MeteoWeb

Roma, 4 giu (Adnkronos) – “Il Pd perderà la rappresentanza dei liberal democratici, è nei fatti. Noi a questi ci rivolgiamo, anche agli amministratori. Non ci sono i termini per una alleanza politica, ma se il Pd continua a tenere insieme la linea della Schlein e quella dei riformisti non dice mai niente e finirà per essere minoranza”. Lo ha detto Carlo Calenda a Mezz’ora in più.