Pd: Provenzano, ‘no a congresso permanente su politica estera’

MeteoWeb

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “No ad un congresso permanente sulla politica estera. Bene la nettezza della posizione sull’Ucraina, che non cambierà. Ma noi dobbiamo dire più forte la parola Pace se non vogliamo regalarla agli ‘utili idioti’ di Putin. Pace deve significare anzitutto ‘Russia go home’, condanna dell’aggressore e difesa dell’aggredito”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il deputato e responsabile Esteri del Partito democratico, Peppe Provenzano, intervenendo alla direzione nazionale Pd.