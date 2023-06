Pd: Provenzano, ‘no caminetti ma trovare luoghi di confronto’

MeteoWeb

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Ora diamoci un metodo. Non si può attaccare la segretaria strumentalmente, come dopo le amministrative, su scelte che non ha nemmeno compiuto. Ma si deve costruire un metodo democratico. No a chi dice ‘separatevi tra riformisti e radicali’. Non mi sono mai piaciuti i caminetti, ma dobbiamo trovare luoghi dove maturino democraticamente le decisioni. La comunicazione viene dopo la politica. Dobbiamo guardare al mondo fuori da noi, ma la nostra comunità è un patrimonio di cui prenderci cura. Perché senza di questo, nessuna alternativa è possibile”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il deputato e responsabile Esteri del Partito democratico, Peppe Provenzano, intervenendo alla direzione nazionale Pd.