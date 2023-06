Pil: Del Barba (Az-Iv), ‘dati positivi ma nascondono disuguaglianze’

MeteoWeb

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – ?La revisione della crescita del Pil all?1,2% da parte dell’Ocse, al di sopra della media europea, è un dato sicuramente positivo ma tradisce delle sostanziali differenze all?interno del Paese: si tratta di una crescita impari?. Lo ha detto Mauro Del Barba, capogruppo di Azione-Italia Viva in commissione Finanze della Camera, a Isoradio.

?L’aspetto negativo di questo dato positivo è la concomitante alta inflazione, che provoca la perdita del potere d?acquisto soprattutto per le fasce più deboli. Scontiamo un aumento dei prezzi a cui, a causa di un mercato del lavoro ingessato, non fa riscontro un analogo aumento degli stipendi. Al fenomeno del lavoro povero, poi, si aggiunge la mancanza di lavoro denunciata ieri da Confcommercio, secondo cui sarebbero 480mila i posti nel commercio e nel turismo che rimangono scoperti. Una contraddizione destinata ad aggravarsi per la crisi della natalità. Tutto questo ci dice che l?Italia è un Paese resiliente, che poteva andare peggio ma anche che all?orizzonte si addensano parecchie nubi, che richiedono alla politica di esercitare al meglio il proprio compito?, ha concluso Del Barba.