Pil: Savona, ‘crescita ha bisogno di mercato capitali efficiente e di dimensioni adeguate’

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “La crescita ha bisogno, per finanziare strategie di sviluppo a medio e lungo termine, di un mercato dei capitali efficiente e di dimensioni adeguate che riesca a fornire risorse finanziarie ‘pazienti’ e interessate ai risultati industriali di medio e lungo periodo”. Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, in audizione davanti alla commissione Finanze e Tesoro del Senato sul ddl Capitali.

“Le leve su cui operare – ha proseguito – tralasciando la pur importante leva fiscale, sono affrontate dal disegno di legge e sono tre: accrescere la competitività dell?ordinamento nazionale attraverso una semplificazione normativa e procedurale, l?eliminazione del cosiddetto gold plating e una maggiore flessibilità e autonomia statutaria in tema di governance; incentivare la presenza degli investitori istituzionali sui mercati; diffondere l?educazione finanziaria tra i cittadini e le imprese piccole e medie”, ha aggiunto.