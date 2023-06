Pirelli: da assemblea ok bilancio, rinviato rinnovo cda

MeteoWeb

Milano, 29 giu. (Adnkronos) – L?assemblea di Pirelli ha approvato oggi, con oltre il 99,9% del capitale rappresentato, il bilancio dell?esercizio 2022, chiuso con un utile netto della capogruppo di 252,5 milioni di euro e un utile netto consolidato di 435,9 milioni di euro. Gli azionisti hanno deliberato all?unanimità la distribuzione di un dividendo di 0,218 euro per azione ordinaria pari a un monte dividendi di 218 milioni di euro al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo sarà posto in pagamento il 26 luglio 2023 (con data di stacco cedola 24 luglio e record date il 25 luglio).

L?assemblea – fa sapere una nota – ha approvato anche, con voto unanime del capitale presente, di posticipare alla riunione già convocata per il 31 luglio 2023 la trattazione degli ulteriori argomenti all?ordine del giorno, tra cui il rinnovo del consiglio di amministrazione in scadenza.