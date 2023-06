Pirelli: Martella-Misiani (Pd), ‘governo eserciti golden power’

MeteoWeb

Roma, 16 giu (Adnkronos) – “Il governo eserciti il golden power previsto dalla legge 56/2012, riconoscendo il Gruppo Pirelli Spa di rilevanza strategica per l?interesse nazionale”. E? quanto chiedono i senatori Andrea Martella, segretario del Pd Veneto, e Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale dem, alla premier Giorgia Meloni e al ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso con un?interrogazione sottoscritta da molti senatori del Pd.

Nell?interrogazione, i senatori del Pd chiedono se il governo ?abbia intenzione di esercitare tempestivamente i poteri speciali previsti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, al fine di garantire il mantenimento in Italia del controllo azionario e manageriale del Gruppo Pirelli Spa che rappresenta, per storia, dimensioni, tecnologie all?avanguardia, capacità di innovazione e qualità dei prodotti, una delle più importanti aziende del nostro Paese?.