Plusvalenze Juventus, Andrea Agnelli presenta ricorso al Tar

Roma, 19 giu. – (Adnkronos) – L’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha presentato ricorso al Tar contro la squalifica di due anni decisa dal Collegio di garanzia dello Sport del Coni per il caso plusvalenze. Il 19 giugno era l’ultimo giorno utile per presentare il ricorso. La società bianconera, come è noto, nell’ambito del procedimento sportivo – scaturito dall’inchiesta Prisma condotta dalla procura di Torino – : la sanzione di fatto ha privato la Juventus del terzo posto conquistato sul campo e ha relegato la formazione bianconera in settima posizione. In attesa di eventuali provvedimenti della Uefa, la Juventus si prepara a disputare la Conference League nel 2023-2024 e non la Champions League, a cui sarebbe stata ammessa senza penalizzazione. La Juve è stata oggetto di un altro procedimento sportivo, legato alla ‘manovra stipendi’: il caso si è chiuso con un patteggiamento che prevede una sanzione pecuniaria da 780mila euro e lo stop ai ricorsi da parte della società. I singoli tesserati, come appunto Agnelli, hanno però la facoltà di rivolgersi al Tar.