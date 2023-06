Pnnr: Schlein, ‘governo inspiegabile, destra sembra non crederci

MeteoWeb

Roma, 20 giu (Adnkronos) – Sul Pnnr “l’atteggiamento del governo è inspiegabile, la destra sembra non credere fino in fondo a questa priorità. Lo dimostra il fastidio con cui sta affrontando l’attuazione del piano”. Lo ha detto Elly Schlein intervenendo in aula alla Camera sulle mozioni sul Pnnr.

“Chiediamo al governo chiarezza e una grande operazione verità e trasparenza, non capisco questo atteggiamento di resa”, ha sottolineato la leader dem.