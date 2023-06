Pnnr: Schlein, ‘sono passati mesi, rischiamo di perdere miliardi’

MeteoWeb

Roma, 20 giu (Adnkronos) – “Sono passi mesi, rischiamo di perdere miliardi e ancora non ci avete detto quali modifiche volete a questo piano”. Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera sul Pnnr.

“Non avete mosso un dito per l’attuaizne del Piano, forse in attesa che cambi la maggioranza per farlo saltare”, ha spiegato la segretaria del Pd aggiungendo: “Siamo a un tornante della storia contemporanea, noi sappiamo da che parte stare, voi ancora non ci è chiaro”.