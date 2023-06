Pnrr: Magi, ‘governo paralizzato da scelte politiche non da Corte conti’

MeteoWeb

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – ?È evidente che la maggioranza di governo ha un fastidio per i controlli. Noi abbiamo introdotto il controllo della Corte dei conti sui progetti del Pnrr nella scorsa legislatura trasversalmente: sia maggioranza che opposizione erano d?accordo sul fatto che fosse un controllo di stimolo a fare meglio e non di rallentamento. Ora il governo di Giorgia Meloni ha cambiato idea perché gli da fastidio essere controllato. C?è un problema di democrazia e di fastidio per il controllo, elementi che sono il sale della democrazia?. Lo ha detto conversando con la stampa Riccardo Magi, segretario di +Europa.

?Domani, quando non ci sarà più il controllo della Corte dei conti, il governo sarà comunque inchiodato perché esiste un problema politico che lo paralizza ed è la scelta su come rimodulare i fondi e su come modificare i progetti. Per ora abbiamo solo dei rinvii, per esempio sugli asili nido, la vera infrastruttura sociale ed economica del Paese che favorirebbe l?ingresso delle donne nel mercato del lavoro. Ma è tutto fermo e non si sa nulla?.