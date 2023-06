Pnrr: Sarracino (Pd), ‘con governo da opportunità a campo battaglia’

MeteoWeb

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – ?Il governo sta trasformando il Pnrr, da una straordinaria opportunità a un campo di battaglia. Il decreto sulla Pa di cui avremmo dovuto discutere in questi giorni, e che sarebbe dovuto servire al rafforzamento della pubblica amministrazione anche per la realizzazione dei progetti legati al Pnrr, è diventato irricevibile per l?introduzione di un emendamento del governo che limita il potere della Corte dei Conti nell?azione di controllo su questa materia”. Così a Radio Immagina Marco Sarracino, responsabile Sud e coesione territoriale nella segreteria Pd.

“La cosa incredibile è che nella precedente legislatura fu proprio il centrodestra a presentare un disegno di legge per rafforzare i poteri di controllo della Corte dei Conti sul Pnrr. Invece, ora che i controlli sono sul loro operato, ci fanno assistere a questa incredibile giravolta”.

“Ci preoccupa l?atteggiamento per cui se sono gli altri a gestire i fondi, i controlli vanno bene, se sono loro invece a gestirli i controlli non vanno più bene. Ma ancora di più preoccupa il fatto che solo la settimana scorsa la Corte dei Conti aveva sottolineato che dei 34 Miliardi che andavano spesi ne era stato speso solo uno, e la settimana dopo arriva questo emendamento. Viene il sospetto che chiunque avanzi criticità verso il governo venga silenziato e ridimensionato?, conclude Sarracino.