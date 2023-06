Pride: Ascani, ‘battaglia di civiltà, tutti i giorni contro le discriminazioni’

MeteoWeb

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Il Pride è la principale manifestazione per il riconoscimento dei diritti, rappresenta la pluralità della società e la ferma volontà di battersi contro ogni forma di discriminazione?. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei deputati, nel giorno del Pride a Roma.

?Giugno – continua – è il mese dei diritti, in tutta Italia si svolgeranno iniziative e cortei per affermare che nessuno deve essere discriminato per il proprio orientamento sessuale. Combattere le battaglie per rendere il mondo un luogo migliore – sottolinea – è il principale scopo della politica. Come partito, come politici dobbiamo impegnarci tutti i giorni per affermare quanto sancito dalla nostra Costituzione: l?uguaglianza e la non discriminazione. Una manifestazione – conclude la Vicepresidente- che serve a rivendicare i diritti negati nel nostro Paese, sono ancora troppe le persone che per il proprio orientamento non hanno pari diritti e dignità, questa è una battaglia di civiltà?.