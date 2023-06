Rai: Bonelli, ‘non garantito pluralismo, Salvini isolato su canone’

MeteoWeb

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – ?In Commissione Vigilanza Rai l?ad Roberto Sergio ha preso le distanze dalla proposta del vice premier Salvini di eliminare il canone di abbonamento che non ha ricevuto nemmeno il sostegno di Fdi, Forza Italia e Noi Moderati, isolando Salvini nella sua proposta. Tra l?altro questa posizione del leader della Lega e? in netta contraddizione con quanto comunicato dalla presidente Rai Marinella Soldi: che l?azienda ha un debito di 580 milioni di euro e che il prossimo anno aumenterà ancora”. Lo spiega Angelo Bonelli, membro della Commissione di Vigilanza Rai.

Bonelli – si legge in una nota – durante l’audizione ha chiesto l?intervento all?ad Sergio per garantire il pluralismo in Rai perché i dati dell?osservatorio di Pavia indicano uno sbilanciamento video e audio che porta il Governo e la maggioranza ad avere l?80% degli spazi informativi e di approfondimento. Bonelli ha chiesto nel suo intervento di avere chiarimenti sul palinsesto Rai perché il tema del cambiamento climatico non ha quello spazio adeguato e, sempre secondo i dati dell?osservatorio di Pavia, il tema ha uno spazio minoritario. Per queste ragioni vedere che programmi importanti potrebbero non essere confermati sarebbe un pessimo segnale rispetto anche alla campagna di disinformazione che fornisce spazio al negazionismo climatico. Infine, rispetto alla parità di genere, Bonelli ha evidenziato che le nomine della Rai tutte al maschile pongono un problema serio.