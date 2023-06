Rai: Conte, ‘penalizzare giornalismo inchiesta sarebbe gravissimo’

MeteoWeb

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Eliminare dal nuovo contratto di servizio della Rai il riferimento alla valorizzazione del giornalismo di inchiesta sarebbe gravissimo. In questi anni abbiamo visto il contributo che trasmissioni come Report ed altre hanno dato al dibattito pubblico con inchieste di valore assoluto. L?informazione del servizio pubblico radiotelevisivo deve garantire a tutti i cittadini la promozione di programmi che ogni giorno fanno della ricerca della verità la propria missione. In conclusione, viva il giornalismo d?inchiesta. Contribuisce a elevare la qualità del dibattito pubblico”. Lo scrive in un tweet il leader del M5S, Giuseppe Conte.