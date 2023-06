Rai: Graziano (Pd), ‘maggioranza divisa su canone e servizio pubblico’

MeteoWeb

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – ?I temi oggi emersi dalle audizioni in commissione sono pluralismo e qualità dell?informazione, trasparenza negli appalti e l?efficientamento dei costi, tutti temi che il Pd ha posto come centrali nelle scorse settimane. Il tema del canone che sempre noi del Partito democratico abbiamo sollevato è anche un tema di fondamentale importanza di cui oggi si è trattato. È chiaro che senza certezza delle risorse economiche non si possono fare piano industriale e contratti di servizio. Siamo contenti che è emersa in modo chiaro e netto la divisione in seno alla maggioranza”. Lo dichiara Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza sulla Rai, a margine delle audizioni dell?ad Rai Roberto Sergio, del dg Giampaolo Rossi e della presidente Marinella Soldi.

“Riteniamo abbastanza grave – prosegue l’esponente dem – che il ministro Giorgetti non abbia ancora reso nota la data per essere audito in Vigilanza. Bisogna difendere il servizio pubblico e il pluralismo dell?informazione e per questo ci batteremo in tutte le sedi competenti?.