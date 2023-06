Russia: Della Vedova, ‘governo informi con urgenza il Parlamento’

MeteoWeb

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – ?Putin ha portato la Russia sull?orlo di una violenta guerra intestina tra i suoi mercenari e il suo esercito. È la conseguenza della sua folle, violenta e disastrosa decisione, sul piano politico-militare ed economico, di invadere l?Ucraina?. Lo afferma il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova. ?L?autocrate russo, anche se dovesse resistere, sarà più debole e quindi non meno pericoloso di prima per l?Ucraina e per l?Europa. Il Governo – conclude Della Vedova – deve al più presto riferire in Parlamento sullo sviluppo della crisi russa, sulle valutazioni in sede europea anche rispetto ai riverberi sulla Ucraina e sua situazione degli italiani presenti nel paese?.