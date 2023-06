Serbia: rimosso ministro Economia che chiedeva sanzioni contro Mosca

MeteoWeb

Belgrado, 22 giu. (Adnkronos) – Il ministro serbo dell’Economia Rade Basta è stato rimosso dal suo incarico su richiesta del primo vice primo ministro e ministro degli Esteri Ivica Dacic e del leader del partito Serbia unita Dragan Markovic Palma. Lo ha reso noto il giornale serbo Vecherne Novosti.

“In una richiesta inviata al primo ministro Ana Brnabic, Dacic e Palma hanno indicato che Basta ha una scadenza per dimettersi da tutti gli incarichi per i quali è stato nominato dalla loro coalizione, inclusa la carica di ministro”, afferma la pubblicazione.

Martedì Palma aveva detto che Basta era stato espulso da Serbia Unita, anche per aver chiesto sanzioni contro la Russia. Ad aprile, infatti, il politico era stato rimosso all’unanimità dalla carica di vicepresidente del partito, poiché le sue dichiarazioni contraddicevano il programma della forza politica e la politica del governo.