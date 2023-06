Sport: Team Italia Fisdir pronto per i Global Games di Vichy

MeteoWeb

Roma, 1 giu. – (Adnkronos) – La delegazione azzurra Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici Degli Intellettivo Relazionali) che parteciperà ai Global Games in programma a Vichy dal 4 al 10 giugno 2023 partirà domani venerdì 2 giugno. Il punto di ritrovo sarà a Milano per poi dirigersi nella città francese. Grande entusiasmo e motivazione da parte di tutto il gruppo che non vede l?ora di giungere a destinazione per poter cominciare a gareggiare.

Questa la dichiarazione del Presidente Fisdir Marco Borzacchini: ?…6a edizione dei Global Games, un appuntamento prestigioso per 46 atleti che rappresenteranno l?Italia a Vichy in questo evento che è la più importante competizione internazionale per Persone con disabilità intellettivo relazionale. Sono certo che la nostra Squadra porterà in alto il nome dell?Italia. Con l?augurio di ripetere gli straordinari successi di 4 anni fa?.

Per il Direttore Tecnico Giancarlo Marcoccia:?Abbiamo selezionato, per ogni disciplina, sentiti i referenti tecnici e sentite le federazioni di collegamento per Karate e Taekwondo, i migliori atleti al momento sia sotto l?aspetto tecnico che fisico, come dimostrato anche nei campionati italiani e regionali. Dunque auspichiamo un buon numero di medaglie e di ottimi risultati. In particolare per quanto riguarda la categoria II2 ed II3 i nostri atleti sono già di grande interesse internazionale visti i risultati di alto rilievo ottenuti?.

Il team azzurro sarà composto da 46 atleti che rappresenteranno l?Italia in 5 discipline: atletica leggera, canottaggio, nuoto, karate e taekwondo. Per la prima volta la delegazione italiana sarà composta anche da atleti con sindrome di Down (II2) e da questa edizione saranno considerati ufficiali i risultati degli atleti con autismo ad alto funzionamento (II3). I Global Games saranno trasmessi in streaming al seguente link: https://www.gg2023.tv/.

La Portabandiera scelta per questa edizione è la nuotatrice triestina Giorgia Marchi, detentrice di 32 record italiani assoluti tra FISDIR e FINP sia in vasca lunga che corta. Giorgia, nonostante la giovane età, ha all?attivo numerose partecipazioni ad eventi internazionali come i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, I Global Games di Brisbane nel 2019, diverse edizioni dei summer games e degl european para youth games.

La cerimonia d?apertura è prevista per domenica 4 giugno alle ore 18.00. Il canottaggio gareggerà il 5 ed il 6 giugno in acqua ed il 7 e l?8 giugno indoor. Le gare di nuoto si disputeranno dal 6 al 9 giugno, l?atletica scenderà in pista dal 6 al 9 giugno mentre karate e taekwondo saliranno sul tatami rispettivamente l?8 ed il 9 giugno. La cerimonia di chiusura avrà luogo sabato 10 giugno per le 18.30.