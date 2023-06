Taxi: Calenda, ‘Pdl per migliorare offerta, a Roma situazione fuori controllo’

MeteoWeb

Roma, 21 giu (Adnkronos) – “A Roma la situazione dei taxi è fuori controllo, indegna della Capitale d’Italia. Peraltro lo scenario non è diverso nelle altre grandi città. Il settore degli autoservizi pubblici è soffocato da favoritismi e lobby, a cui una certa politica non ha mai smesso di strizzare l?occhio”. Lo dice Carlo Calenda.

“Oggi la nostra deputata Isabella De Monte ha presentato una proposta di legge per regolarizzare il mercato e migliorare l?offerta: un testo equilibrato, ispirato a veri principi di concorrenza, sul quale in Parlamento ci batteremo con chi vorrà starci”, aggiunge il leader di Azione.