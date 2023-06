USA, forti tempeste in Texas: tornado colpisce Matador, 3 morti e gravi danni | FOTO

MeteoWeb

Una serie di forti tempeste ha prodotto numerosi tornado mercoledì sera ora locale sulle Rolling Plains in Texas, uccidendo almeno 3 persone e causando danni significativi nei pressi della città settentrionale di Matador. Il Lubbock Avalanche-Journal riferisce che le tempeste hanno anche prodotto grandine delle dimensioni di una palla da softball e raffiche di vento che hanno superato i 160 km/h in altre comunità tra cui Jayton, che era anche sotto allerta tornado mentre la linea temporalesca si spostava a Sud/Est, secondo il National Weather Service. Il sindaco di Matador Pat Smith ha confermato che almeno 3 persone sono morte, che altre potrebbero essere ferite e che ci sono stati “un sacco di danni“, riporta il New York Times.

I danni peggiori sono stati registrati a Matador, una cittadina di circa 570 abitanti a 112 cm a Nord/Est di Lubbock, nella contea di Motley. Il tornado di mercoledì è arrivato 6 giorni dopo che un altro aveva provocato 3 morti e più di 100 feriti a Perryton, nel Texas Panhandle settentrionale.