Tennis: Atp Halle, per i bookie Sinner nettamente avanti su Sonego

Halle, 21 giu. – (Adnkronos) – Dopo un primo turno sofferto, con due vittorie al terzo e decisivo set, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si trovano di fronte nell?Atp di Halle per un posto nei quarti di finale. Sarà il secondo scontro diretto tra i due azzurri, con il primo vinto facilmente da Sinner, favorito anche sull?erba tedesca, a 1,27 su Better e 1,28 su Newgioco contro il colpo del tennista torinese che oscilla tra 3,50 e 3,60 volte la posta. Per i bookie, riferisce Agipronews, sarà sempre il numero uno d?Italia a spuntarla nel primo set, a 1,36, mentre per il risultato finale in pole c?è un altro 2-0 Sinner dato, a 1,76 con invece la vittoria di Sonego nell?ultimo parziale proposta a 7,20. Jannik Sinner è anche il favorito numero due per la vittoria del torneo di Halle, a quota 5, preceduto solo da Danil Medvedev, a 3,20. Più lontano invece Lorenzo Sonego, offerto campione a 19.