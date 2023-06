MeteoWeb

Londra, 19 giu. – (Adnkronos) – Esordio vincente per Lorenzo Musetti al torneo Atp 500 del Queen’s (erba, montepremi 2.195.175 euro). L’azzurro, numero 16 del mondo e sesta testa di serie, supera il britannico Jan Choinski, numero 167 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 15 minuti.