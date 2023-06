Tennis: Tsitsipas, ‘mai più pillole di melatonina prima di un match, mi sentivo spento’

MeteoWeb

Parigi, 7 giu. – (Adnkronos) – “Non ho molte cose da dire, lui ha giocare alla grande. Sicuramente, una cosa che cercherò di evitare in futuro sarà quella di prendere pillole di melatonina per il sonno prima delle partite perché chiaramente non sembra funzionare”. Queste le parole di Stefanos Tsitsipas dopo la netta sconfitta contro Carlos Alcaraz nei quarti di finale del Roland Garros. “Il sonno è una cosa importante e avevo commesso lo stesso errore in passato, prima di giocare contro Djokovic a Parigi-Bercy, e l?effetto in campo è stato lo stesso -aggiunge il greco-. Non voglio certo togliere meriti a Carlos, lui ha giocato in maniera grandiosa. Sono dispiaciuto per le sensazioni che avevo. Nei primi due set mi sentivo completamente spento, un po? come se stessi dormendo in campo. Vorrei solo che non accadesse più, era un vero schifo”. Tsitsipas chiude parlando della semifinale tra Alcaraz e Novak Djokovic: ?Uno ha una grande esperienza e vuole avere il pieno controllo del gioco, cercando precisione nei propri colpi; l?altro colpisce fortissimo e si muove come Speedy Gonzalez. Non sono bravo nel fare i pronostici, che vinca il migliore?.