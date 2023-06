Tennis: Wta Eastbourne, Giorgi ko in semifinale contro Kasatkina

MeteoWeb

Eastbourne, 30 giu. -(Adnkronos) – Camila Giorgi esce di scena in semifinale al torneo Wta 500 di Eastbourne (erba, montepremi 780.637 dollari). L’azzurra, numero 67 del ranking Wta, code alla russa Daria Kasatkina, numero 11 del ranking Wta e 9 del seeding, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un’ora e 25 minuti. Kastkina sfiderà in finale la statunitense Madison Keys, numero 25 del mondo, che supera la connazionale Coco Gauff, numero 7 Wta e quinta testa di serie, per 6-3, 6-3 in un’ora e 23 minuti.