Tunisia: Tajani, ‘vogliamo buone soluzioni, dobbiamo essere pragmatici’

Washington, 12 giu. (Adnkronos) – “Vogliamo buone soluzioni per la Tunisia, vogliamo un accordo, ma dobbiamo essere pragmatici”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine dell’incontro con il segretario di Stato Usa Antony Blinken. “Dobbiamo lavorare passo a passo per la stabilità della Tunisia, per le riforme, la stabilità, perché è cruciale, come la Libia, per la stabilità della regione del Mediterraneo. E’ fondamentale anche per contrastare l’immigrazione illegale”, ha aggiunto Tajani.