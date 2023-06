Ucraina: Conte, ‘Paesi Nato già disponibili a fornire truppe, notizia preoccupante’

MeteoWeb

Roma, 9 giu. – (Adnkronos) – “Ho letto una notizia molto preoccupante, l’ha pubblicata The Guardian, autorevole giornale britannico: ci sono dei Paesi Nato già disponibili a fornire truppe da mandare in conflitto. Questa fa il paio con un’altra notizia preoccupante: l’Europarlamento, la settimana scorsa, ha votato la possibilità di utilizzare i fondi del Pnrr per fabbricare e mandare forniture militari. L’unica forza politica che ha votato contro è il M5S”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un video postato sui suoi canali social.

“Noi – continua – dobbiamo opporci a questa escalation militare che ormai non ha confini, l’unica possibilità è di avere nuova povertà, distruzione e incertezza sul nostro futuro. Ci stanno trascinando in guerra e non ce lo dicono e addirittura chi in questo momento si sta spendendo per un percorso alternativo e per dei trattati di pace, come la Santa Sede, viene trattato con indifferenza se non insofferenza”.

“Questo e il momento di parlare, non possiamo stare in silenzio – aggiunge il leader del Movimento – dobbiamo farci sentire, dire sì al negoziato, sì alla pace, sì al tentativo di dialogo per porre fine a questa escalation militare che ci sta portando solo distruzione e povertà e sta rendendo più precario e incerto il nostro futuro”, conclude Conte invitando tutti a partecipare alla manifestazione del 17 giugno a Roma, appuntamento alle ore 14 in piazza della Repubblica “per far sentire la nostra voce”.